<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (23ème J)</span>:<br><span style='color:red;'>Exploit du NC Magra à Sétif, le RCR et le WAT s’enlisent</span>

La première partie de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football, jouée samedi, a donné lieu à une surprise de taille réalisée par le NC Magra vainqueur en déplacement contre l’E Sétif (2-0), alors que le RC Relizane étrillé par le CS Constantine (4-0) et le WA Tlemcen battu par l’O.Médéa (1-0) s’enlisent davantage et vont tout droit, sauf miracle vers la Ligue 2.

La victoire du NC Magra au stade du 8 mai 45 de Sétif, constitue donc le fait saillant de cette 1re partie de la 23e journée. Un doublé du capitaine et meilleur homme du match, Akram Demman, a donné une bouffée d’oxygène à son équipe qui s’est extirpée de la zone rouge en remontant à la 11e place avec 29 pts, alors que l’ES Sétif traverse une période difficile depuis le départ de l’entraîneur tunisien, Nabil Kouki. Les Sétifiens voient le podium s’éloigner de plus en plus, en stagnant à la 8e place (34 pts). Cette journée a été également marquée par la nette la victoire du CS Constantine (4-0) aux dépens d’un mal-classé en l’occurrence le RC Relizane qui voit se profiler le spectre de la relégation. Si les Constantinois s’approchent du podium (5e- 37 pts), leurs adversaires du jour, restent scotchés à l’avant dernière place (17e – 16 pts). Dans le bas du tableau, le match des relégables: Olympique Médéa – WA Tlemcen, est revenu aux locaux qui entretiennent l’espoir de se maintenir parmi l’élite. Un but en «or» de Bouras permet à l’OM de se placer à la 15e place (20 pts), sans toutefois quitter la zone des relégables, dans laquelle ,est plongée le Widad, irrémédiablement lâché (18e – 10 pts). Le match, RC Arba- MC Oran s’est achevé sur un score de parité (1-1). Les visiteurs ont ouvert le score par Djaabout (25e sur penalty) avant que Boubakour ne remette les pendules à l’heure presque à l’heure du jeu. Le RCA et le MCO, qui sont toujours dans le «ventre mou», occupent respectivement les 12e (27 pts) et 13e (23 pts) avec toutefois un match en moins pour les «Hamraouas». Le dernier match au programme de samedi a vu l’USM Alger accrocher au stade Omar Hamadi par le HB Chelghoum-Laid (1-1). Les «Rouge et Noir» menés au score par un but de Khaldi (25e) ont vite égalisé par Opokou (27e). En dépit d’une domination territoriale, les coéquipiers du capitaine Bekakchi se sont montrés incapables de trouver la faille dans la défense adverse. Une nouvelle contreperformance qui confirme la mauvaise passe des Algérois depuis l’arrivée du nouvel entraineur serbe Zlatko Krmpotic. Ce nul ne satisfait pas les Usmistes qui ratent l’occasion de recoller au groupe de tête, alors que le HBCL s’estime heureux de décrocher un précieux point à l’extérieur.