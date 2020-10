Une explosion de gaz a eu lieu samedi à El Bayadh détruisant une maison, faisant quatre morts et dix blessés.

Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune Chef Suprême de l’Armée, ministre de la Défense, a envoyé un message de condoléances aux familles des victimes de l’accident et dépêché sur le lieu de l’explosion une délégation ministérielle composée des ministres, de l’Intérieur et des Collectivités Locales, de l’Energie, et de la Santé et de la Réforme Hospitalière.