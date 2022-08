<span style='text-decoration: underline;'>PORT D’ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Exportation de pipes de plus de 38 mètres à destination de l’Angola</span>

Exportation de pipes de plus de 38 mètres à destination de l’Angola

Le port d’Arzew a enregistré une première opération d’exportation de pipes de grandes dimensions, soit plus de 38 mètres, fabriqués par le complexe sidérurgique «Tosyali» (Bethioua), a-t-on appris du directeur de l’entreprise portuaire d’Arzew (EPA), Kaidari Bensalem.

«Exporter des pipes de cette dimension est une première sur le plan national, l’acheminement et le chargement de ce genre de marchandise étant très compliqués», a souligné ce responsable dans une déclaration à l’APS. Cette opération qui s’est déroulée le 12 août en cours a porté sur l’exportation vers l’Angola de 232 pipes de longueur variant entre 38 et 52 mètres. La cargaison représente un poids total de 4.115 tonnes, a-t-il précisé. Cette première opération s’est déroulée dans «d’excellentes conditions et d’autres suivront prochainement », a assuré M. Kaidari, notant qu’une opération d’exportation de pipes de 28 mètres fabriqués par le même complexe est prévue pour demain vendredi. Il s’agit d’une opération d’exportation vers l’Angola de quelque 98 pièces de 28 mètres.