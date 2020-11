<span style='text-decoration: underline;'>Complexe sidérurgique d’Oran «Tosyali»</span>:<br><span style='color:red;'>Exportation de tubes d’acier de gros volume vers le Sénégal</span>

Le complexe sidérurgique d’Oran «Tosyali» implanté à Bethioua (Oran) a exporté par conteneurs des tubes d’acier en spirale de gros volume vers le Sénégal, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication du complexe.

60 tubes en spirale de gros calibre, totalisant 708 mètres, ont été exportés cette semaine, à partir du port d’Oran vers le port de Dakar au Sénégal, a-t-on indiqué, précisant qu’il s’agit de la 8e opération d’exportation de produits du complexe effectuée cette année.

D’autre part, il est attendu, au cours du mois de novembre courant, l’exportation de 5.000 tonnes de fil métallique vers la Roumanie, a-t-on fait savoir, notant que se sera la 3e opération concernant ce type de produits du complexe.

Pour rappel, le complexe «Tosyali» a exporté, durant l’année en cours, plus de 67.000 tonnes de rond à béton vers la Grande Bretagne, le Canada et les Etats unis d’Amérique, ainsi que 3.000 tonnes de tubes métalliques vers l’Angola et plus de 3.000 tonnes de fil métallique vers le Sénégal.