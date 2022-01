<span style='text-decoration: underline;'>Pour une valeur de quatre millions d’euros</span>:<br><span style='color:red;'>Exportation du premier chargement de câbles en cuivre de Mostaganem vers le Sénégal</span>

Le wali a présidé, hier, en présence de l’ambassadeur du Sénégal une cérémonie relative au départ du premier chargement de câbles électriques, produits par le complexe industriel « Sidi Bendehiba », appartenant à un privé, vers le dit pays africain.

A cette occasion, le wali dira que dans le cadre des nouvelles orientations du président de la République en matière de relance économique, des unités du dit complexe ont repris leurs activités employant 2500 travailleurs. L’ambassadeur du Sénégal a, quant à lui, déclaré que l’Algérie est un pays en plein développement économique et que sa mission consiste à promouvoir les relations économiques. Le patron du complexe de câbleries, Djillani Koubibi Hadj Ali, a annoncé qu’il livrera prochainement à 16 pays, dont la Turquie, la Tunisie et le Zimbabwe, une fois les conventions signées, des câbles électriques et autres produits énergétiques. Il a ajouté que c’est grâce au wali et au médiateur de la République qu’un fort souffle est donné à ses unités qui ont repris leurs activités, et que ses produits sont exportés. Les exportations qui se feront sont estimées à quatre millions d’euros.

Charef.N