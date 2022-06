<span style='text-decoration: underline;'>LES ANDALOUSES</span>:<br><span style='color:red;'>Exposition de produits artisanaux durant les Jeux méditerranéens</span>

En marge de la tenue de la 19ème édition des jeux méditerranéens qui se déroulera à Oran , un programme riche en activités artisanales sera mis en place .

A cet effet ,les artisans vont participer en exposant leurs articles au niveau des Andalouses. Cette manifestation va permettre aux participants sélectionnés pour cet événement de faire connaître leur savoir faire et de commercialiser leurs produits durant cette période estivale. Les visiteurs et les délégations étrangères qui viendront pour assister à cet événement sportif international sont attendus également pour découvrir ces activités et pour connaître les traditions et les coutumes de la région en matière de décoration , d’habits traditionnels pour les femmes et les hommes ,de tissage ,de tapisserie .Il y aura aussi la présentation de bibelots en céramique, de plats culinaires et de gâteaux traditionnels.

Toutes les dispositions seront prises pour la réussite de ce programme et saisir l’opportunité pour promouvoir le tourisme dans la région.

Bekhaouda Samira