<span style='text-decoration: underline;'>PROTECTION CIVILE</span>:<br><span style='color:red;'>Extinction de 22 incendies de couvert végétal enregistrés dans 12 wilayas durant les dernières 24h</span>

Les unités de la Protection civile (PC) sont venues à bout de 22 incendies de couvert végétal enregistrés dans 12 wilayas du pays, indique mardi un communiqué des mêmes services.

«Dans le cadre de la lutte contre les incendies, les unités de la protection civile ont procédé, durant les dernières 24h, à l’extinction de 22 incendies de couvert végétal enregistrés dans 12 wilayas du pays, dont un incendie de forêt, deux incendies de maquis, deux feux de broussailles et 18 incendies déclarés dans les récoltes agricoles», a ajouté la même source, précisant que les wilayas concernées sont: Tipasa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Chlef, Biskra, Blida, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel Abbas, Constantine et Relizane. Ces incendies ont détruit, selon l’évaluation des services de la PC, 1,5 hectare de maquis, 40 hectares de broussailles, 2.473 bottes de foin et 340 arbres fruitiers. Tous les moyens matériels et humains restent mobilisés pour lutter contre les feux, souligne la Protection civile, appelant les citoyens à signaler tout incendie en appelant le numéro vert 1021 ou celui du secours 14 en précisant le site des feux.