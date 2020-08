Faussaires, charlatans et prédateurs

De temps à autre, un groupe de trois à quatre jeunes hommes à l’allure plutôt «douteuse» et au comportement incertain, frappent à la porte d’un médecin, d’un notaire ou d’un avocat, installés dans un quartier ou une grande cité d’habitat comme les HLM/USTO pour quémander la «participation» à une collecte de fonds pour venir en aide à des démunis en grande difficulté. « Hier, nous raconte une médecin installée depuis trente ans en cabinet privé à la cité des 1245 lgts, ces «collecteurs de fonds» ont assuré qu’ils demandaient de l’argent pour venir en aide à la famille d’un Imam du quartier qui, selon eux, serait décédé, atteint par le Covid-19 ». Il se trouve que le médecin connaissait parfaitement les deux Imams des deux mosquées environnantes pour avoir reçu régulièrement les membres de leur famille en consultation… Visiblement surpris quand la médecin leur a demandé plus de détails sur l’identité du malheureux imam présumé décédé, les arnaqueurs-menteurs firent marche arrière et quittèrent rapidement les lieux de peur sans doute d’être dénoncés. On sait que depuis quelque temps, ce genre de pratiques scandaleuses ne cesse de proliférer ici et là sous le ciel oranais. La presse oranaise rapportait en début de semaine que le phénomène des faux bénévoles qui collectent illicitement de l’argent ne cesse de s’amplifier à Oran. Notre confrère a dénoncé, à juste titre, ces petits groupes de jeunes qui investissent les bus et le tramway pour demander aux usagers de l’argent afin, disent-ils, d’aider «un enfant malade qui aurait besoin en urgence d’une opération chirurgicale». Comble d’indécence et d’ironie, ces mendiants de nouvelle formule exhibent une photo et un vague document sous cellophane, voulant ainsi prouver la sincérité de leur action et le bien fondé de leur démarche… Et pour pousser les plus charitables, et incrédules, à mettre la main à la poche, les acteurs-collecteurs d’argent, usent et abusent de Hadiths et de versets du Coran souvent bien mal maîtrisés. Et plus grave et plus choquant encore, est le fait que ces jeunes collecteurs d’argent portent parfois des gilets marquant leur appartenance à une association locale, réelle ou surtout fictive, pour crédibiliser leur action. Encore une fois, on ne peut que déplorer l’ampleur des arnaques et des escroqueries en tout genre qui gangrènent l’arène sociale oranaise truffée de faussaires, de charlatans et de prédateurs en tout genre. Un fléau qui n’épargne même plus, depuis longtemps, certains grandes associations sportives, caritatives, culturelles ou soit disant environnementales qui ont consommé des milliards de dinars de subventions et continuent d’exiger l’aide de l’Etat sans rendre aucun compte, ni du bilan ni du résultat de leurs actions. Vivement un grand assainissement.

Par S.Benali