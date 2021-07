<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbès – CR Belouizdad</span>:<br><span style='color:red;'>Faux pas est interdit pour la Mekerra</span>

A peine trois jours après la défaite consommée à Tlemcen, les gars de la Mekerra sont appelés aujourd’hui dimanche à partir de dix-neuf heures, à ne pas rater les trois points à domicile en recevant le second du championnat, le CR Belouizdad.

Un autre défi et une mission plus ou moins délicate pour les coéquipiers de Ouannes qui sont dans l’obligation d’arracher les trois points de la victoire afin de se ressaisir et garder l’espoir du maintien. Jeudi passé à Tlemcen, on avait constaté une défense fragile et des fautes de débutants de la part des défenseurs Anes Abbés, Bendouma, Khedir et leur portier Zaârat. Une réalité que l’entraîneur Ahmed Slimani avait relevé tout en cherchant à améliorer le compartiment défensif en premier lieu car l’adversaire marque beaucoup de buts cette saison, à l’instar des six buts mis dans les filets du RC Relizane le week-end dernier. Ce match USMBA – CRB sera dirigé par le trio d’arbitrage composé de Zouaoui comme arbitre central assisté par Zemmit et Zerouga. B. Didéne