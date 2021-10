<span style='text-decoration: underline;'>Qualif. Mondial-2022 (Algérie-Niger)</span>:<br><span style='color:red;'>Feghouli et Bensebaïni rejoignent Sidi Moussa</span>

Les internationaux algériens Sofiane Feghouli et Ramy Bensebaïni ont rallié mercredi le Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de la double confrontation face au Niger, les 8 et 12 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées du 2e tour (Gr. A) des éliminatoires du Mondial-2022, a appris l’APS auprès de la Fédération algérienne (FAF).

Les deux joueurs, blessés, ont été autorisés par le staff technique à retarder leur arrivée de 48 heures, pour continuer le processus de guérison avec leurs clubs respectifs.

Pratiquement forfaits pour le premier match face au Mena, vendredi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00), Feghouli et Bensebaïni devraient être récupérés pour le second rendez-vous, fixé au mardi 12 octobre au stade du général Seyni-Kountché de Niamey (17h00).

De leur côté, le défenseur Djamel Benlamri et l’attaquant Islam Slimani, blessés, ont été ménagés et préservés pour cette double confrontation, eux qui ont été soumis à un travail spécifique. Une séance vidéo était mercredi au menu des coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, avant de s’entraîner en fin d’après-midi sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker. A l’issue des deux premières journées de qualifications, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt). Le premier à l’issue de la phase de poules se qualifie pour le troisième et dernier tour (barrages).