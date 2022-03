<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture aujourd’hui d’axes routiers menant au stade Mustapha Tchaker</span>

Des axes routiers menant au centre-ville de Blida, en passant par le stade Mustapha Tchaker, seront fermés, mardi 29 mars 2022 à partir de 06h00, à l’occasion du match retour qui opposera la sélection nationale à son homologue Camerounaise pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévu à 20h30 dans ce stade, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les conducteurs et usagers de la voie publique seront informés ultérieurement du plan de circulation mis en place à cette occasion, selon la même source. Par ailleurs, la DGSN appelle les supporters à «éviter d’acheter des billets d’entrée au stade auprès de particuliers ou via les réseaux sociaux, afin d’éviter toute exposition à la fraude ou à la contrefaçon», soulignant qu’il «est strictement interdit aux supporters d’être en possession ou de faire introduire des feux d’artifice ou des fumigènes dans le stade». «Toute personne surprise en possession d’un faux billet d’entrée au stade ou d’un feu d’artifice sera arrêtée et déferrée devant les autorités judiciaires», a-t-elle averti. La DGSN informe également que toute personne ne disposant pas d’un billet d’entrée doit éviter de se déplacer au stade Mustapha Tchaker ou d’être à ses abords le jour du match prévu mardi 29 mars 2022.