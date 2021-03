<span style='text-decoration: underline;'>«COPICO», au-dessous du front de mer d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture de la descente après une fissure de terre béante</span>

Le pire a été évité hier dimanche au niveau de la descente du front de mer vers le port, au lieu-dit «COPICO», en dessous de l’hôtel «EL-Hadef», où une énorme fissure de terre béante a eu lieu hier vers 12h. Il est à signaler que cette descente est saturée par le trafic routier par les deux voies.

A noter que des sources qui existaient au niveau de la viaduc et qui faisaient la joie des automobilistes qui lavaient leurs véhicules ont été bouchées depuis plusieurs années, ce qui a causé le cumule de l’eau, absorbée par la terre . Signalons qu’il y a plus d’une décennie, le passage des poids lourd à savoir les camions à gros tonnage ont été interdits, suite aux fissures signalées au niveau du balcon du front de mer. Une intervention rapide des services techniques est nécessaire pour restaurer le balcon et la terre fissurée avant la catastrophe.