<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture de la plage de Djoualek pour mauvaise qualité de ses eaux</span>

La wilaya d’Oran a décidé de la fermeture de la plage «Djoualek» (ex Les Genêts) dans la commune d’Oran pour mauvaise qualité de ses eaux, a-t-on appris dans un communiqué des services de la wilaya.

Cette décision a été rendue publique mardi soir en prévision de l’ouverture, dans les prochains jours et en conformité avec les orientations des autorités du pays, des plages devant les estivants. La wilaya d’Oran a décidé de la fermeture de cette plage interdisant la baignade et le camping sur proposition de la Direction de la santé et de la population, selon le communiqué qui n’a pas précisé si la décision est provisoire ou définitive. Pour sa part, la responsable de la communication à la Direction de l’environnement, Aicha Mansouri, cette plage est une baie où l’eau stagne souvent en raison du manque de courant ce qui augmente la concentration de polluants qui affectent négativement la qualité de l’eau. Un protocole sera prochainement adopté pour fixer des mesures à suivre par les estivants au niveau des plages, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, de même qu’un arrêté de wilaya qui établira la liste des plages autorisées à la baignade en cette saison estivale 2020. La wilaya d’Oran dispose de 33 plages autorisées à la baignade, selon le communiqué.