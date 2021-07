<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture des 15 plages ouvertes à la baignade pour éviter la propagation du coronavirus</span>

Les 15 plages où la baignade a été autorisée dans la wilaya d’El Tarf et espaces récréatifs et de loisirs ont été fermés, mardi, sur décision de la commission sécuritaire de wilaya chargée de la lutte et la prévention contre la pandémie du coronavirus, a-t-on indiqué dans un communiqué de la wilaya.

Destinée à préserver la santé publique, cette décision, a été décidée par le wali Harfouche Benarar lors d’une réunion consacrée à l’évaluation de la crise sanitaire dans cette wilaya où le nombre de cas contaminés est en hausse depuis quelques jours . Pas moins de 67 cas de contamination au virus sont traités au niveau des structures sanitaires d’El Tarf où 9 décès suite à leur contamination ont été déplorés durant la semaine dernière, selon le meme communiqué publié sur la page officielle de la wilaya Aussitôt avisés, les services de sécurité ont mis en exécution cette mesure au niveau des plages où les baigneurs ont été priés de quitter immédiatement les lieux, selon les déclarations de certains vacanciers dont le nombre est allé crescendo depuis l’annonce de la fermeture des plages au niveau des wilayas touchées par la décision de confinement sanitaire et de fermeture de leurs plages, à l’image de celle de Jijel. Selon des citoyens de cette wilaya, cette initiative vient à point nommé dans la mesure où un rush des vacanciers affluant de divers horizons – en atteste leurs plaques minéralogiques- a été enregistré depuis l’annonce des résultats du baccalauréat. Aussi, un rush impressionnant a été enregistré, durant la journée de mardi, au niveau des différents points de vaccination contre la Covid -19 relevant de cette wilaya frontalière qui vient d’enregistrer la réception de 11.760 doses de vaccin. Nombreux sont ceux qui ont déclaré à l’APS, avoir opté pour cette décision craignant pour leurs vies suite au rush des vacanciers venant des wilayas enregistrant “” une hausse inquiétante des cas de contaminations’’. Conscients de la gravité de la situation sanitaire, ces mêmes citoyens ont été unanimes à saluer la décision de fermeture des plages et lieux récréatifs et de loisirs destinée à préserver leurs vies et à endiguer le virus.