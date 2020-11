<span style='text-decoration: underline;'>Laghouat</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture d’une école primaire après dépistage de cas de Covid-19</span>

L’ école primaire «Ali Bougrine», sise à la cité «El-Wiam» à Laghouat, a été fermée sur instruction du wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, en raison de la détection de cas de Covid-19 parmi le personnel enseignant, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya. Se référant au rapport de la direction locale de la santé et de la population (DSP) faisant état de cas de Covid-19 dépistés parmi le personnel enseignant de l’établissement, après consultations médicales, le wali a pris la décision de la fermeture provisoire de l’école pour une durée de 14 jours à compter de ce mercredi, pour éviter une éventuelle propagation de la maladie au sein de l’établissement, a-t-on précisé. Les élèves sont indemnes et ne montrent pas de symptômes de contamination, rassurent les services de la wilaya qui signalent que les cas infectés ont été assignés au confinement et au suivi du traitement nécessaire.