<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française (Propos xénophobes envers Belaïli)</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture pour un match avec sursis d’une tribune du stade de Reims</span>

Le stade Auguste Delaune de Reims a été sanctionné d’une fermeture avec sursis, pour un match, d’une petite partie de sa tribune, suite aux propos xénophobes dont a fait l’objet l’ailier international algérien du Stade Brestois Youcef Belaïli, lors du match en déplacement face au Stade de Reims (1-1), le 20 février dernier, comptant pour la 25e journée de la Ligue 1, a annoncé la Ligue française de football professionnelle (LFP) mercredi soir sur son site officiel.

«Après lecture du rapport d’instruction en présence des deux clubs, la Commission prononce une fermeture pour un match avec sursis du bloc 14 de la tribune Meano du stade Auguste Delaune», indique un communiqué de la Commission de discipline de la LFP. Au cours de cette rencontre, Belaïli, qui a rejoint le Stade Brestois cet hiver pour un contrat de six mois avec une option de deux ans supplémentaires, a été la cible de plusieurs insultes et chants à caractère raciste proférés par des supporters rémois. Les deux clubs ont réagi communément au lendemain de cette rencontre : «Le Stade brestois 29 et le Stade de Reims ont pris acte du témoignage sur les réseaux sociaux d’un spectateur relatant d’éventuels propos racistes tenus à l’encontre du joueur Youcef Belaïli. Le Stade Brestois 29 se joint au Stade de Reims pour condamner fermement les propos relayés. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société», a indiqué le club breton. Deux jours après ce match, la Fédération algérienne de football (FAF) avait apporté son «soutien indéfectible» à Youcef Belaïli. «La FAF apporte son soutien indéfectible à l’international des Verts Youcef Belaïli qui a fait l’objet de propos xénophobes lors du match de championnat de Ligue 1 française qui a opposé dimanche son équipe au Stade de Reims, et condamne vigoureusement ces attitudes rétrogrades et d’un autre temps qui vont à l’encontre des vertus du sport et du fair-play».