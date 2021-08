<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale (dames)</span>:<br><span style='color:red;'>Fertoul: «Nous espérons disputer un tournoi de l’UNAF en septembre»</span>

La sélectionneuse de l’équipe nationale de football (dames) Radia Fertoul, a exprimé son souhait de prendre part à un tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) en septembre, pour préparer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022, dont le coup d’envoi est prévu en octobre prochain.

«L’objectif principal est de se qualifier à la CAN-2022. Nous espérons bénéficier d’un tournoi UNAF en septembre, le Directeur technique national (DTN) Ameur Chafik travaille sur ce projet. Il nous permettra de peaufiner notre préparation avant les éliminatoires de la CAN», a indiqué la sélectionneuse nationale, dans une déclaration publiée mardi soir sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). L’équipe nationale a clôturé mardi un cinquième stage préparatif, effectué au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), en présence de 26 joueuses, dont deux évoluant en France. Ce regroupement a été ponctué par un match amical contre les U17 du CMZ Sidi Moussa (0-0). «Je suis satisfaite dans la mesure où ce stage m’a permis d’observer d’autres joueuses, de leur offrir un temps de jeu et du rythme après les deux matches amicaux disputés face aux U20 de Médéa et les U18 de Sidi Moussa.

Le stage s’est déroulé en dehors des dates Fifa, ce qui ne nous a pas permis d’avoir l’ensemble de nos joueuses avec nous.

Pour moi, la Coupe arabe des nations est une étape de la préparation de la sélection nationale», a-t-elle ajouté. Les coéquipières d’Azib Imene (ASE Alger-Centre) préparent aussi la Coupe arabe des nations, prévue du 24 août au 6 septembre en Egypte. Elles seront ensuite au rendez-vous avec le premier tour des éliminatoires de la CAN-2022.

L’Algérie défiera le Soudan en deux manches, entre le 18 et le 26 octobre. En cas de qualification, l’équipe nationale sera opposée, au 2e et dernier tour (14 – 23 février 2022), au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, vice-championne d’Afrique. Un record de 44 pays africains prendront part à ces éliminatoires. Le Maroc, pays hôte, est qualifié d’office.

La CAN-2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Cette CAN-2022 sera la première édition qui verra la présence de 12 pays, au lieu de 8 nations habituellement. Le prochain regroupement des Algériennes se tiendra du 8 au 16 août, selon l’instance fédérale.