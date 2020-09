<span style='text-decoration: underline;'>Les activités sportives à huis clos</span>:<br><span style='color:red;'>Feu vert pour une reprise progressive</span>

Le gouvernement a chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi d’examiner avec les différentes fédérations sportives la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huit clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre.

« Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé en concertation avec les différentes fédérations sportives d’examiner la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huit clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline» pouvait-on lire dans le communiqué. L’ensemble des compétitions sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier, en raison du Covid-19. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait annoncé le 9 juillet, comme première étape de reprise progressive, avoir autorisé les athlètes algériens «qualifiés et qualifiables» pour les prochains Jeux olympiques et Paralympiques 2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) à reprendre les entraînements «avec le strict respect des mesures de protection». Le MJS avait également décidé récemment de «lever les mesures de suspension des activités statutaires des structures d’organisation et d’animation sportive», ce qui permettra aux Clubs, aux Ligues et aux Fédérations sportives de tenir enfin leurs Assemblée générales de l’exercice 2019. Les mesures préventives, telles qu’énumérées par la Commission nationale de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et le Centre national de médecine du sport doivent être scrupuleusement respectées» pendant la tenue de ces assemblées, avait tenu à rappeler la tutelle. D’autre part, la Direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports avait entamé il y a trois semaines une série de discussions avec les différentes fédérations sportives, dont celle du football, en vue de la reprise des entrainements.