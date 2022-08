Feux de forêt: le Président Tebboune présente ses condoléances aux familles des victimes

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté mercredi ses sincères condoléances aux familles des victimes des feux de forêt en cours dans certaines wilayas de l’est du pays, assurant du soutien de l’Etat et de la pleine mobilisation des différents services pour venir à bout de ces incendies.

« Suite aux feux de forêt en cours dans certaines wilayas de l’est du pays ayant fait des victimes à El Tarf et Sétif, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans un message de condoléances.

Le Président Tebboune a « assuré du soutien de l’Etat et de la pleine mobilisation des différents services à travers la réquisition de tous les moyens humains et matériels pour venir à bout des incendies et prendre en charge les blessés ».