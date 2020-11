Feux de forêts: A qui profite le crime ?

Après Tipaza, Oran a été la deuxième wilaya la plus touchée par les incendies qui ont ravagé vendredi dernier des centaines d’hectares de forêts et de couvert végétal. En quelque heures, quatre incendies se sont simultanément déclarés au niveau des forêts de Madagh et Cap Blanc dans la commune d’Aïn El Kerma, dans la forêt de Ras El Aïn entre Kristel et Gdyel et dans la forêt de Sidi Ghalem dans la commune de Tafaroui. Et c’est le massif forestier de Madagh qui semble avoir été le plus touché par ces départs de feu, attisé par les rafales de vent violent, mais dont l’origine pose un bon nombre d’interrogations et soulève diverses supputations. A Madagh et à Cap blanc, les services forestiers indiquent que 100 hectares de forêt, 200 hectares de maquis et 100 hectares de broussailles ont été touchés par les flammes, causant évidement une catastrophe écologique et économique certaine pour la collectivité locale et le patrimoine forestier classé. Mitoyenne à la plage portant le même nom, cette forêt de Madagh était un site privilégié par les familles pour les promenades et randonnées en milieu naturel. En saison estivale, le site de Madagh enregistrait de très importants flux de visiteurs venant de toutes les wilayas du pays. Aussi, bon nombre d’Oranais s’interrogent légitimement sur les causes réelles de ce sinistre aussi criminel qu’inattendu. Interrogé par le chroniqueur, un observateur averti, ancien cadre forestier à la retraite nous répond: «… Des incendies de forêt au mois de novembre et dans de telles circonstances, ne peuvent s’expliquer par les classiques raisons liées à la sécheresse, la chaleur estivale et la négligence de l’homme… Il faut plutôt se demander à qui profite le crime…». Une affirmation qui ouvre donc la porte aux hypothèses, des plus crédibles aux plus farfelues. Mais sans tomber dans une quelconque «théorie complotiste» souvent évoquée sur les réseaux sociaux, on doit admettre que depuis ces dernières années, l’Etat a permis à un très grand nombre d’acteurs d’avoir accès à une concession en zones forestières afin de lancer une activité lucrative, allant de l’apiculture à l’exploitation d’essences forestières, de plantes présumées médicinales, de graines et racines recherchées, et autres thèmes pouvant justifier l’occupation autorisée d’une grande parcelle de terrain forestier. Et en avril dernier, le gouvernement avait annoncé que tous ces opérateurs, dont les éleveurs de caprins en zone montagneuse seront totalement indemnisés en cas d’incendie ayant détruit leur cheptel ou leur outils de production, comme les ruches, installé sur le domaine forestier… Fatalement, «les mauvaises langues locales» ne s’empêchent pas d’imaginer que des incendies volontaires puissent être le fait de certains acteurs, indus bénéficiaires de concessions forestières, ayant abandonné leur projet, comme il pourrait s’agir d’actes criminels perpétrés par d’autres personnes que les enquêtes menées par les services compétents ne tarderont pas à identifier. A ce stade des choses, on est encore dans les spéculations des uns et des autres.

Par S.Benali