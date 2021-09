<span style='text-decoration: underline;'>Des mesures allant jusqu’à la résiliation du contrat peuvent être prise a son encontre selon le wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Fin aujourd’hui de l’ultimatum donné à l’entreprise chinoise</span>

Le wali d’Oran Said Sayoud a mis la finalisation des travaux du complexe sportif de Belgaid à la tête de ses priorités vu qu’Oran va organiser les jeux méditerranéens 2022, dans quelques mois.

Il a organisé dans ce cadre une nouvelle visite à ce complexe qui a enregistré un grand retard et dont les travaux ont duré plusieurs années. Cette nouvelle visite est venue pour que le wali puisse voir de près l’avancement réel des travaux. Et selon la wilaya, «il n’était pas satisfait de la société chinoise et le non-respect des directives donnés jeudi dernier lors de la première visite». De nouvelles directives fermes ont été faites par le wali à la société chinoise, notamment le renforcement du chantier en moyens humains, avec la mobilisation de 300 ouvriers qui travailleront en 3 brigades. La société chinoise devra également installer un réseau d’éclairage pour permettre aux ouvriers de travailler la nuit.

La levée de toutes les réserves concernant le stade dans un délai d’un mois pour le mettre à la disposition de la société chargée de sa gestion. L’exécutif de la wilaya a été chargé par le wali de suivre l’avancement des travaux et de travailler pour résoudre toutes les contraintes qu’elles soient techniques ou financières. La société chinoise a été également sommée par le wali de régler la situation des entreprises sous-traitantes dans un délai d’un mois. La direction des équipements publics va élaborer un rapport détaillé dans ce cadre qui sera remis au wali après la fin de ce délai.

Les entreprises sous-traitantes ont été instruites pour reprendre le travail hier (mercredi), alors que les services de wilaya et la direction des équipements publics vont œuvrer pour la régularisation de leurs situation financière avec la société chinoise.

Le wali Said Sayoud a demandé également de finaliser les travaux de la structure métallique de la salle omnisport et le centre nautique, et la reprise des travaux des gradins et la plate-forme des bassins du centre nautique ainsi que l’installation du réseau de climatisation et d’électricité. La société chinoise devra également organiser une grande opération de nettoyage pour l’enlèvement des détritus et led emmener dans un endroit approprié à l’extérieur du complexe.

Pour permettre d’entamer les travaux de la gazoniére, le wali d’Oran a instruit également la direction de l’urbanisme de reprendre les travaux d’aménagement du périmètre du complexe sportif. Said Sayoud a été intransigeant, il a donné dans ce cadre un délai de 48h à la société chinoise pour rattraper les insuffisances, sinon des mesures seront prises et peuvent aller jusqu’à la résiliation du contrat.

Une nouvelle visite est attendue jeudi prochain pour voir de près si les directives ont été respectées. La question qui se pose est de savoir si ces nouvelles directives seront respectées? Est-ce que l’organisation des jeux à Oran n’est pas en danger à cause de la lenteur des travaux? 9 mois seront-ils suffisants pour finaliser ces travaux dans un projet qui perdure depuis plus de 10 ans? Malgré le report des jeux à cause de la pandémie, les travaux sont toujours a la traine, malgré que l’État a déboursé des sommes colossales pour régler la situation, dans ce projet qui a consommé des milliards dans la réévaluation et la dévaluation du dinar, alors que dans d’autres pays, pour un projet similaire, la durée des travaux n’excède pas les 3 ans. L’image d’Oran est en jeu, parce que si les JM 2022 devaient être annulés ou retirés d’Oran à cause de la lenteur des travaux des projets, ce serait une véritable catastrophe pour Oran et l’image de l’Algérie.

Fethi Mohamed