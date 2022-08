<span style='text-decoration: underline;'>Une grande opération de relogement prévue le 20 août</span>:<br><span style='color:red;'>Fin de calvaire pour les occupants du bidonville «Cumo»</span>

Une grande opération de relogement est prévue à Oran le 20 aout prochain a l’occasion de la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956.

Cette opération concernera plus de 2500 familles dans quelques communes de la wilaya », a annoncé le wali à la fin de sa visite dans la commune de Hassi Bounif. Cette grande opération sera une bonne nouvelle notamment pour les habitants des bidonvilles de Cumo et Sbika à Es-Senia, qui vivait depuis le début des années 2000 dans des conditions difficiles.

Un calvaire qui prendra fin le 20 aout prochain, où ces familles qui ont longtemps attendu seront relogées dans des logements décents. Notons que les habitants du bidonville « Sbika » ont longtemps protesté contre leur situation précaire. Le chemin de fer reliant Oran à Ain Temouchent été parfois fermé par les riverains pour exercer une certaine «pression sur les services concernés » et pouvoir être relogés. Plusieurs recensements ont été effectués sur place depuis 2005.

Espérons que le relogement de ces habitants sera suivi d’une opération de démolition des baraques pour éradiquer ce bidonville et éviter la réapparition des taudis. En effet, le problème des bidonvilles est inquiétant à Oran, malgré plusieurs opérations de logements et la distribution de plusieurs milliers de logements, ce phénomène persiste toujours, et il y a toujours des bidonvilles qui ceinturent la ville.

Certains bidonvilles ont grandi au fil des années profitant de la passivité des services concernés et la complicité auparavant de certains élus locaux comme l’avancent beaucoup d’Oranais, car pour pouvoir lutter contre un bidonville, il fau tout d’abord l’éradiquer à la naissance et ne pas laisser les taudis se proliférer. Il faut également punir et dissuader les courtiers de ces taudis, qui les vendent au su et au vu de tout le monde y compris sur les réseaux sociaux sans se être inquiétés. Il faut dire que le problème des bidonvilles défigure Oran depuis la décennie noire.

Un problème profond qui nécessite les efforts de tous pour espérer l’éradiquer définitivement, même si en voyant les bidonvilles qui ceinturent Oran comme à Koucht El Djir, Coca, Hai Bouamama, les Amandiers, Fleurus, il est quasi impossible d’éradiquer ce phénomène. Par ailleurs, et dans le cadre de la grande opération de relogement prévu le 20 du mois en cours, la commune d’El-Ançor est également concernée. 500 familles seront relogées après la fin de la période des recours.

Le wali d’Oran Said Sayoud lors de son intervention a rappelé la volonté du Président de la République Abdelmadjid Tebboune qui est déterminé à mettre fin au phénomène des bidonvilles, rappelant ses dernières déclarations lors de son entrevue périodique avec la presse nationale. «On ne saurait tolérer que les enfants de l’Algérie des Chouhada vivent dans des habitations précaires», «Nous regrettons de voir des gens, de connivence avec certains responsables, occuper des bidonvilles que nous avons démolis et en avons relogé les propriétaires dans des foyers décents», a déploré le président de la république.

Fethi Mohamed