<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>Fin de l’opération de remorquage du sardinier échoué</span>

Le bateau de pêche qui a échoué jeudi à la plage de Ath Rhouna à Tizi Ouzou, en raison d’une panne technique, a été remis à l’eau et remorqué vers le large, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques.

«Après l’arrivée de la commission ministérielle dépêchée par le ministre du secteur, Hicham Sofiane Salawatchi, sur les lieux, il a été décidé du mode opératoire à suivre pour réparer la panne et dégager le sardinier pour son remorquage vers le large», a précisé le ministère sur sa page Facebook.

Tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de l’opération menée en coordination avec les autorités locales, en présence des directeurs de la pêche et de l’aquaculture et des directeurs des chambres de pêche de Boumerdes et de Tizi-Ouzou, outre les services des garde-côtes, de la protection civile et des plongeurs professionnels spécialisés dans la maintenance des bateaux de pêche, a ajouté le ministère.

Le sardinier a été relevé, d’abord, par des grues mobilisées à cet effet, puis il a été procédé au pompage de l’eau et à la réparation des pannes puis au remorquage du sardinier vers le large, selon le communiqué du ministère, qui a mis en avant l’élan de solidarité entre les pêcheurs et les habitants de la région qui ont répondu présents à l’appel depuis les premières heures, tout en mobilisant les engins des travaux publics pour contribuer à la réussite de cette opération.

L’expérience avérée de la commission dépêchée par le ministre du secteur a permis rapidement de trouver des solutions techniques à même de faciliter la remise du bateau à l’eau, a-t-on relevé. A rappeler que le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Hicham Sofiane Salawatchi avait dépêché,samedi, une commission ministérielle dans la wilaya de Tizi Ouzou pour s’enquérir de l’opération de remorquage d’un bateau de pêche (sardinier) de 18 m immatriculé BM 500/212, qui avait échoué jeudi dernier sur la plage d’Ath Rhouna située entre Azeffoun et Tigzirt après une panne technique.

Le ministre avait chargé le directeur de la pêche de la wilaya de Tizi Ouzou, de suivre l’opération des premiers secours jusqu’au sauvetage du dernier membre de l’équipage du bateau et de le tenir informé de la situation.

Les 17 pêcheurs à bord du sardinier sont tous sains et saufs à l’issue de l’opération de sauvetage exécutée en présence du directeur de la pêche de Tizi Ouzou et des garde-côtes.