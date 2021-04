<span style='text-decoration: underline;'>LICENCE CAF-A</span>:<br><span style='color:red;'>Fin du 5ème module pour les entraineurs</span>

Le cinquième module de la formation des entraineurs candidats à l’obtention de la Licence CAF-A a pris fin ce jeudi 8 avril 2021 à l’hôtel AZUL de Staouéli par le déroulement de l’examen final consacré à l’épreuve écrite.

Les candidats ont subi durant les cinq jours qu’a duré le dernier module de formation des tests oraux, écrits et pratiques sous le contrôle des instructeurs CAF : M.M. BENAOUDA Abdelkrim, KOURICHI Taoufik, LAROUM Boualem, CHIHA Foued et SADI Nacerddine et par M. AMEUR Chafik, Directeur technique national (DTN).