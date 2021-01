<span style='text-decoration: underline;'>Gisement Gara-Djebilet</span>:<br><span style='color:red;'>Finalisation des discussions avec des entreprises chinoises</span>

Les discussions avec un groupement d’entreprises chinoises pour l’exploitation du gisement de fer de Gara-Djebilet (160 km au sud-est de Tindouf) sont au «stade de finalisation».

Selon le ministère des Mines, «les discussion avec un groupement d’entreprises chinoises sont au stade de finalisation et la signature aura lieu très prochainement». Dans ce sens, le ministre des Mines, Mohamed Arkab, avait annoncé, début janvier, que ce projet d’envergure allait être lancé durant le mois en cours, précisant que des négociations «sont en cours avec un partenaire étranger pour la réalisation d’un complexe qui va produire 12 millions de tonnes/an». Lors d’une récente entrevue avec l’ambassadeur de la Chine en Algérie, M. LI Lianhe, M. Arkab s’était félicité de la qualité des relations avec les entreprises chinoises. Le diplomate chinois a affirmé, de son côté, la volonté des entreprises de son pays à contribuer au développement du secteur minier algérien. Les gisements de minerai de fer de Gara-Djebilet, d’une teneur en fer appréciable (plus de 50%), sont d’exploitation facile (à ciel ouvert), avec des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. Les gisements de Gara Djebilet sont constitués de trois sites, à savoir, Gara Ouest, Gara Centre et Gara Est, soit un total de 40.000 hectares. Ce méga projet devrait générer plus de 3.000 emplois, dont un millier pour lancer sa première phase d’exploitation. Lors du Conseil des ministres du 3 janvier en cours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue de valoriser les ressources minières que recèle le pays, mettant l’accent sur l’importance d’entamer, dans les plus brefs délais, l’exploitation effective de la mine de fer de Gara-Djebilet.

Noreddine Oumessaoud