<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Finalisation du système de signalisation et de communication de la ligne ferroviaire Bechar-Mécheria</span>

Le projet d’équipement en systèmes de signalisation et de communication de la ligne de chemin de fer Bechar-Mécheria d’une longueur de 360 km a été finalisé, a indiqué mardi l’Agence nationale d’études et de suivi de a réalisation des investissements ferroviaire (ANESRIF).

La réalisation de cette nouvelle ligne ferroviaire, qui reliera ces deux villes du sud-ouest du pays avec une vitesse de train de 140 km/heure, s’inscrit dans le cadre de l’extension du réseau ferroviaire à travers le pays ainsi que de la ligne pénétrante de l’Ouest du pays, a précisé (ANESRIF) sur sa page Facebook. Cette nouvelle ligne, qui sera dédiée au transport de voyageurs et de marchandises, disposera de cinq (5) gares, à savoir celles d’Ain-Sefra, Naâma, Mécheria, Béni-Ounif et Bechar, a-t-on signalé.

Ce projet de transport ferroviaire, destiné au renforcement du transport (voyageurs et marchandises) dans le l’Ouest et le Sud-ouest du pays, sera achevé prochainement selon les normes spécifiques à ce type de moyens de transport, pour être livré par la suite à la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), en vue de sa gestion et exploitation, a ajouté l’ANESRIF. Actuellement, Bechar est reliée à Oran par une ligne ferroviaire de 648 kilomètres qui a été complètement modernisée en 2010, après deux décennies d’arrêt, et offre actuellement un moyen de transport par lequel transite quelque 600.000 voyageurs/an, en plus de 750.000 tonnes/an de marchandises, a-t-on fait savoir.