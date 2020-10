<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem/Ansej</span>:<br><span style='color:red;'>Financement de 270 projets depuis 2019</span>

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de la wilaya de Mostaganem a financé, depuis 2019, quelque 270 projets, a-t-on appris lundi auprès de l’antenne de wilaya de l’Agence.

Depuis l’année dernière, pas moins de 271 projets ont été crées, à Mostaganem dans le cadre du dispositif Ansej, dans différents secteurs générant ainsi plus de 560 postes d’emploi directs.

Il a été procédé, durant la même période, au financement de 132 projets dans les domaines des services et artisanat, 117 dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH) et 22 autres dans l’agriculture. L’antenne de wilaya de l’ANSEJ a lancé, depuis le 10 septembre dernier, des journées de sensibilisation sur les micro-entreprises et l’entreprenariat en faveur des zones d’ombre touchant à ce jour 16 douars des communes de Mansourah, Sayada, Mazagran, Ain Tédèlès, Stidia et Mostaganem. Ce travail de proximité, basé sur les règles du travail de terrain et participatif, permettra d’élaborer un diagnostic précis pour réussir le développement local dans les zones isolées et multiplier les opportunités d’investissement dans ces zones en créant diverses activités au profit des jeunes et des citoyens. La manifestation vise à ancrer la culture entrepreneuriale parmi les porteurs de projets et à soutenir le lever de gel des activités dont l’agriculture et les services, à l’exception des transports mais aussi à soulever les préoccupations des jeunes, notamment en ce qui concerne le foncier agricole et les locaux à usage professionnel et commercial, et la disponibilité du matériel roulant. Lors de ces journées d’information, la nouvelle stratégie adoptée par le secteur a été introduite et l’approche économique de l’ANSEJ a été expliquée en exhortant les jeunes à créer des micro-entreprises et à bénéficier des conventions signées entre l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes et différents partenaires.