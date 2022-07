<span style='text-decoration: underline;'>ANADE</span>:<br><span style='color:red;'>Financement de 60 projets de femmes d’entreprises au premier semestre 2022</span>

La wilaya d’Oran a enregistré, au premier semestre de l’année 2022, l’approbation du financement de 60 projets de femmes entrepreneures contre seulement 26 durant la même période de l’année 2021, a-t-on appris mercredi à Oran du directeur de l’antenne de wilaya de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), Abdelkader Ghomri.

Le taux de création de microentreprises par des femmes oscille dans la wilaya d’Oran entre 15 et 16%, alors que le taux national est de 11%, a souligné M. Ghomri en marge du lancement du réseau «Moukawila» au niveau de 11 wilayas pilotes par l’ANADE. A noter que le lancement du réseau des femmes entrepreneures au niveau de 11 wilayas pilotes par l’ANADE vise la promotion de l’entrepreneuriat féminin suivant une vision économique globale dans le cadre de la mise en £uvre de la stratégie du secteur dans le domaine du développement de l’entrepreneuriat féminin, en vue de créer un espace d’échange et de développement des opportunités d’affaires entre les femmes inscrites au réseau, fournir des services d’accompagnement aux femmes entrepreneures pour leur permettre de développer davantage leurs capacités de gestion et partant réussir leurs projets et garantir leur pérennité. Lancé officiellement à Alger comme wilaya pilote en mai dernier, ce réseau vise également à créer des liens entre les femmes entrepreneures et les aider à développer leurs entreprises à travers l’échange d’expériences avec d’autres entreprises, rappelle-t-on. Lors de la cérémonie du lancement de ce réseau dans 11 autres wilayas à savoir Oran, Tlemcen, Béchar, Tamanrasset, Annaba, Constantine, Sétif , Tizi Ouzou, Blida et Tipaza, le Directeur général de l’ANADE, Mohamed Cherif Bouziane a souligné que «ce réseau contribuera à encourager les femmes entrepreneures à aller de l’avant pour leur permettre de jouer un rôle efficace dans le développement de l’économie nationale». «La femme est devenue un élément efficace en dépit de leur faible participation dans la gestion des affaires par rapport à l’homme.