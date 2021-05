<span style='text-decoration: underline;'>Micro-crédit</span>:<br><span style='color:red;'>Financement d’une cinquantaine de projets au premier trimestre 2021</span>

L’antenne de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) a financé une cinquantaine de projets d’investissement durant le premier trimestre de l’année en cours à Oran, a-t-on appris de cette instance.

Ces projets sont financés selon la formule de financement triangulaire (agence-banque-entrepreneur) pour l’acquisition du matériel pour un crédit d’une valeur d’un million de DA et la formule d’achat de matières premières pour la femme rurale et la femme au foyer où la valeur du crédit ne dépasse pas 100.000 DA, selon la même source.

Dans ce cadre, 32 projets d’investissement ont été financés depuis le début du mois de janvier dernier dans la formule du financement triangulaire, sachant que ces crédits sont octroyés par la banque et l’agence pour l’acquisition de matériel et la création d’activités dans différents secteurs, à l’instar de l’artisanat et les services. Durant la même période, 18 autres projets d’investissement ont été financés selon la formule d’achat de matières premières pour la femme rurale et la femme au foyer (agence-entrepreneur) pour les encourager à participer à la production nationale. Les jeunes qui ont l’accord de financement de leurs projets bénéficient de différentes sessions de formation dans le domaine de la gestion des projets, organisées par l’ANGEM pour leur permettre de réussir leurs projets et de bien les gérer.

Lors de la même période également, plusieurs caravanes de sensibilisation visant les jeunes des zones rurales et les femmes au foyer ont été organisées à travers la wilaya, lors desquelles des explications ont été fournies sur la méthode de création de micro-entreprises, dans le cadre du dispositif «ANGEM», notamment en ce qui concerne les activités en adéquation avec les spécificités de la wilaya comme l’agriculture, l’artisanat et le tourisme, entre autres.