Foot/ Ligue 1 : Le retour du public dans les stades décidé jeudi

La date du retour du public dans les stades de football pour assister à la reprise du Championnat d’Algérie de football de Ligue 1, sera décidée jeudi à l’issue d’une réunion entre les cadres des ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, a indiqué mercredi le ministre de la tutelle Abderrazak Sebgag.

« En principe les supporters seront de retour dans les tribunes des stades, mais les modalités et la date seront définis jeudi à l’issue d’une réunion entre les cadres des ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des représentants de la Fédération algérienne de football », a expliqué Abderrazak Sebgag, lors de la réunion de Commission mixte MJS – FAF chargée de l’évaluation de la situation du professionnalisme du football et des voies et moyens de sa réforme, tenue mercredi à Alger.

« Nous avons entamé les procédures suites aux instructions du Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, pour mettre en place les mécanismes qui permettrons un retour des supporters dans les tribunes d’une façons sécurisée pour tous les acteurs », a-t-il ajouté.

En septembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022.

La première journée de la Ligue 1 de football est prévue vendredi et samedi avec à l’affiche la rencontre CS Constantine – MC Oran.