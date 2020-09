Football: début du championnat d’Algérie de Ligue 1 le 20 novembre

Le coup d’envoi du championnat d’Algérie de Ligue 1 professionnelle de football, saison 2020-2021, sera donné le vendredi 20 novembre, conformément aux instructions du Premier ministre et après l’adoption des protocoles sanitaires y afférents, indique jeudi un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Cette décision a été prise conformément aux instructions du Premier ministre chargeant le ministre de la Jeunesse et des Sports d’examiner avec les différentes fédérations sportives nationales, la possibilité d’une reprise graduelle et progressive des activités sportives à huis clos et après adoption des protocoles sanitaires y afférents par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus et le Centre national de la médecine du sport (CNMS).

A cet effet, la reprise des entraînements des clubs de football de Ligue 1 aura lieu, dans un premier temps, à partir du dimanche 20 septembre, précise la même source.