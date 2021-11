<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Formation au profit des jeunes volontaires</span>

En présence du wali de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani, le complexe de la jeunesse du 8 mai 1945 a abrité dans l’aprèsmidi d’avant hier jeudi, la cérémonie de remises de diplômes au profit d’un groupe de jeunes.

Ces derniers ont reçu une formation qui a duré une vingtaine de jours ayant pour objectif de préparer ces jeunes dans le mouvement associatif, suite à une vaste opération nationale lancée par le ministère de la jeunesse et des sports, représenté localement par la DJS et en collaboration avec les directions de l’environnement et la formation professionnelle. Ces jeunes diplômés se sont formés dans le domaine écologique (notamment le tourisme économique et l’économie de recyclage). Des thèmes choisis suite aux changements climatiques et l’organisation de la conférence internationale de l’ONU sur le changement climatique (COP26) qui se tient actuellement à Glasgow (Ecosse) de la période du 31 octobre au 12 novembre 2021.

M. Bekkar