<span style='text-decoration: underline;'>PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS</span>:<br><span style='color:red;'>Formation des bénévoles en ressources humaines</span>

Les services du comité de formation et de bénévolat des jeux méditerranéens vont lancer une formation au profit des bénévoles qui participent à cet évènement.

Cette action fait partie du programme en vue de bien les préparer en matière des ressources humaines pour leurs différentes missions dans divers volets à savoir les services d’hébergement , de restauration et d’accueil . Ils vont bénéficier de cours qui porteront sur les différentes techniques d’accueil des visiteurs et des délégations officielles qui viendront de plusieurs pays pour assister à ces jeux qui auront lieu en juin prochain ainsi que sur des précisions à connaître pour pouvoir s’assurer de certaines formalités entre autres les dates de leurs réservations , leurs accompagnements et la durée de leurs hébergements, aussi sur les informations et les détails qu’ils devront communiquer en cas de besoin à ces invités .

Cette session portera également sur les renseignements qu’ils devront connaître concernant l’ensemble des services de restauration offerts dans les hôtels ,et également la vérification des conditions d’hygiène des lieux , de la nourriture, des stock des produits alimentaires et les dates de péremption. Cette formation va démarrer à partir du 10 du mois en cours. internationale.

Bekhaouda Samira