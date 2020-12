<span style='text-decoration: underline;'>LE PREMIER MINISTRE, HIER, À MÉDÉA</span>:<br><span style='color:red;'>Formation professionnelle, agro-industrie et développement local</span>

Au niveau d’une exploitation agricole, sise dans la commune d’Oued Brahim qu’il a visitée, le Premier ministre a insisté sur l’impératif d’«ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives aux agriculteurs».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, était hier à Médéa pour une visite de terrain aux accents de proximité, mais également nationaux. Ayant choisi cette wilaya pour le lancement de l’année de la formation professionnel, le Premier ministre en a profité pour mettre en exergue les priorités dessinées par le gouvernement. S’adressant aux cadres de Médéa, son propos n’est pas moins destiné à l’ensemble des responsables du pays.

L’idée défendue par M.Djerad consiste à «adapter le système de la formation et de l’enseignement professionnels aux exigences du marché de l’emploi en vue de solutionner la problématique du chômage». Même si cette approche n’est pas novatrice en soi, la rappeler relève de la mission d’un exécutif appelé à ouvrir des perspectives prometteuses en matière de postes de travail pour les jeunes. Il reste que le dire ne suffit pas et à ce propos, le Premier ministre insiste sur le fait que «les jeunes doivent pouvoir accéder à des spécialités leur permettant d’accéder rapidement au marché de l’emploi».

A l’Institut national de formation professionnelle de Médéa, le ministre a appelé à l’impératif de faire «l’inventaire de ce qui est disponible dans les hôpitaux », et d’établir «des relations entre les laboratoires et les établissements de santé en vue de régler le problème de maintenance du matériel médical, notamment les équipements de radio». Il faut dire que cette rentrée de formation professionnelle intervient après une rupture de plusieurs mois causée par la pandémie Covid-19 à laquelle l’Algérie a «fait face à la faveur de mesures approuvées par le Comité scientifique et les hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a indiqué le Premier ministre. Au niveau d’une exploitation agricole, sise dans la commune d’Oued Brahim qu’il a visité, le Premier ministre a insisté sur l’impératif d’«ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives aux agriculteurs». Pour M. Djerad, «nous devons sortir de la logique rentière et optimiser notre potentiel agricole ».

Un souhait largement partagé par la communauté nationale. Il faut savoir que ce souhait est pris très au sérieux dans la wilaya de Médéa où pas moins de 71 projets d’investissement ont vu le jour dans le cadre du partenariat privés et exploitations agricoles collectives ou individuelles (EACEAI), regroupant plus de 110 exploitants, pour un investissement estimé à 1,3 milliard de Da.

La production attendue de ces investissements avoisinerait, selon les estimations de la direction des services agricoles (DSA), les 20.000 tonnes de fruits (pommes, cerises et prunes). Un exemple à encourager. Sur l’aspect proximité de la visite, on retiendra que M. Djerad a donné à «Gouia», commune de Zoubiria, au sudouest de Médéa, le coup d’envoi des travaux de raccordement en gaz naturel de sept communes de l’ouest et est de la wilaya de Médéa, à partir de la ligne de transport de gaz de «Ain Echiakh», dans la wilaya de Ain-Defla. Ce projet a bénéficié d’une dotation financière globale de l’ordre de 4,7 milliards de Da. Il devra générer 400 emplois. Par ailleurs, le Premier ministre a lancé l’opération de distribution d’ambulances médicalisées au profit d’établissements hospitaliers de la wilaya, dans le cadre du plan de lutte contre la propagation de la Covid-19.

L’opération de distribution d’ambulances médicalisées a touché les établissements hospitaliers de Tablat (nord-est) et Médéa, les polycliniques de Boghar (sudouest) et Ouled Deid (est), alors qu’une cinquième ambulance médicalisée a été affectée au Samu de l’hôpital «Mohamed Boudiaf» de Médéa. On soulignera enfin, la pose de la première pierre d’un projet de 1.267 logements location-vente (AADL), localisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa.

Anissa Mesdouf