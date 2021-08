<span style='text-decoration: underline;'>ASSOCIATION «SANTÉ SIDI EL HOUARI»</span>:<br><span style='color:red;'>Formation sortie d’une promotion de 30 jeunes de l’école-atelier</span>

Quelque 30 jeunes ont accompli leur formation dans six spécialités à l’école-chantier de l’association «Santé de Sidi El Houari» (SDH) d’Oran en fin juillet dernier, a-t-on appris dimanche de cette association.

Cette promotion a été baptisée «classe Covid-19» en raison de la conjoncture exceptionnelle où la formation a eu lieu, a souligné la vice-présidente de l’association, Assia Brahimi. Lancée en mars 2020 avec la participation de plus de 70 jeunes, cette formation a connu une interruption d’environ neuf mois en raison de la pandémie de Covid-19, pour reprendre ensuite avec 30 stagiaires, a-t-elle indiqué. Les jeunes stagiaires ont suivi leur formation au niveau des six ateliers dans la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle, la forge et la soudure, la menuiserie, la plomberie, l’électricité architecturale et la couture, dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre coronavirus (cinq stagiaires étaient programmés dans chaque atelier), a-t-on fait savoir. Dans des circonstances normales, la période de formation peut aller jusqu’à 12 mois, mais la durée de formation de cette promotion n’a pas dépassé six mois, a-t-on fait remarquer. Tout en prévoyant la prochaine session en septembre prochain, elle a souligné toutefois que l’association «SDH» à l’heure actuelle n’est pas en mesure d’ouvrir les portes de l’école-chantier, tout en appelant les actionnaires à contribuer au financement de la formation de jeunes que l’association assurait gratuitement. Pour rappel, l’association SDH a créé l’école-chantier de formation et d’insertion professionnelle en 2003 au profit des jeunes du quartier de Sidi El Houari, formant depuis près de 800 jeunes en différentes spécialités.