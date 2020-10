<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Formation sur l’aquaculture au profit de 18 fellahs</span>

Avant-hier jeudi, la ferme aquatique Zablah Ahmed sise dans la commune de Tilmouni (8 km à l’est de SBA) a abrité une journée pratique sur l’aquaculture.

Cette manifestation a réuni dix-huit agriculteurs qui ont suivi une formation de quatre jours (du 04 au 08 octobre) initiée par la direction de la pêche et des ressources halieutiques et en collaboration avec le centre de formation aquatique de la ville côtière de Ghazaouet. Quant aux buts tracés par ce genre de formation, inculquer aux fermiers l’élevage halieutique afin d’utiliser des restes des poissons dans la fertilisation des terres agricoles, et l’autosuffisance locale en produits halieutiques. A noter qu’une seconde session dans la formation en production aquaculture sera organisée d’ici la fin du mois d’octobre en cours.

M.Bekkar