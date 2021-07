<span style='text-decoration: underline;'>Vaccination au niveau des mosquées d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Forte affluence des citoyens</span>

Une forte affluence des citoyens à été constatée hier lors de la campagne de vaccination organisée par la direction des affaires religieuses en coordination avec la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Après une première campagne réussie la semaine dernière dans 3 mosquées, les responsables ont décidé d’élargir cette campagne à 13 mosquées cette semaine comme celle d’Ahmed Ibn Hanbal à Petit Lac, Takwa à AADL-Pépinière et Hamza Abdelmoutalib à El Ançor. Des équipes médicales ont été mobilisées pour réussir cette campagne qui s’est déroulée du matin jusqu’après la prière du vendredi. 10.000 citoyens ont été ciblés lors de cette campagne, a-t-on appris des organisateurs. Il est à rappeler que la vaccination a été ralentie durant l’Aïd El Adha. Avant cette fête, plus de 11000 personnes ont été vaccinées quotidiennement dans la 2eme ville du pays. Jeudi dernier, ils étaient plus de 6000. Notons que la vaccination sera élargie durant la semaine prochaine à 12 écoles primaires situées dans les zones éloignées de la wilaya d’Oran.