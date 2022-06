<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Forte affluence du public aux «Portes ouvertes sur le sport militaire»</span>

Les activités du département des sports militaires de l’ANP, les moyens dont il dispose ainsi que les réalisations de l’élite sportive militaire ont été mis en relief mardi à Oran lors de la journée «Portes ouvertes sur le sport miliaire» organisée à l’initiative du Commandement de la 2ème Région militaire et marquée par une large affluence du public, notamment les jeunes.

Cette manifestation, organisée au complexe régional sportif militaire d’Oran, s’inscrit dans le cadre du plan de communication du Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) visant à informer le public sur les disciplines sportives militaires. Le colonel Boudali Boumediène, commandant régional de la logistique de la 2ème RM, a affirmé, dans une allocution d’ouverture prononcée au nom du Commandant de la deuxième région militaire, que l’ANP «a réussi à relever plusieurs défis dans le domaine de la pratique sportive», relevant que cette dernière «constitue un facteur déterminant pour garantir une meilleure préparation physique du militaire et assurer une grande disponibilité opérationnelle».

L’intervenant à l’ouverture de la journée «Portes ouvertes sur le sport miliaire» a rappelé que cette manifestation permet le rapprochement entre les citoyens, particulièrement les jeunes, et l’institution militaire, comme elle permet d’informer les citoyens sur les réalisations de l’ANP dans les différents domaines et le sport militaire, en particulier, qui a réussi à hisser très haut les couleurs nationales dans les différents rendez-vous et dans toutes les disciplines.

De son côté, le chef du service des sports de la 2ème RM, le lieutenant-colonel Boukhamla Sofiane, a mis en exergue le bilan positif réalisé par le sport militaire dans les différentes disciplines grâce, a-t-il dit, «à la stratégie adoptée par le Haut Commandement de l’ANP visant à redynamiser la pratique sportive au sein de toutes les unités de l’armée».

Cette stratégie, a ajouté le lieutenant-colonel Boukhamla, s’articule autour de l’amélioration, le développement et la mise en place des moyens d’exécution des programmes de préparation physique militaire de toutes les composantes des forces armées, de manière à ce qu’elles soient en mesure de mener à bien ses missions.

«Considérée comme la pierre angulaire de la stratégie de l’ANP, la pratique sportive demeure le moyen le plus efficace pour assurer une meilleure préparation au combat des unités de l’ANP», a-t-il souligné, ajoutant que ces «Portes ouvertes constituent un moyen de communiquer avec toutes les composantes de la société algérienne».

Cette manifestation comprend des expositions sur les moyens mobilisés par l’ANP pour le développement du sport militaire et les différentes disciplines pratiquées dont l’athlétisme, les arts martiaux, l’équitation et la natation, entre autres. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation a été marquée par des exhibitions et démonstrations de différentes spécialités des arts martiaux, de cyclisme et de sport de motos (motocyclisme), ainsi que le Kuk Sool Won, discipline d’auto-défense que les éléments de l’ANP et ceux de la Gendarmerie nationale maîtrisent parfaitement les techniques et font preuve d’une excellente condition physique permettant de faire face à toutes situations de défense.