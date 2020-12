Fortunes mal acquises et «statut social» usurpé

Selon une information publiée samedi dernier par la presse locale, on a appris que la commission de wilaya chargée de la gestion du foncier industriel a procédé à l’annulation de 260 décisions d’attribution de terrains accordées à des candidats à l’investissement, jugés défaillants, car n’ayant pas concrétisé leurs projets. Ces assiettes foncières, attribuées à des implantations de projets d’investissements non entamés, ont au final aggravé le déficit des réserves foncières industrielles, et pénalisé d’autres opérateurs plus sérieux et plus crédibles en attente d’un terrain pour implanter leur projet. On sait que la présumée politique d’affectation du foncier industriel ou urbain, particulièrement à Oran, ne répondait jusqu’ici à aucun critère juste et pertinent devant répondre aux besoins en matière de développement local et de progrès de la ville d’Oran et de sa Région. Mais au-delà des «grandes affaires» connues et médiatisées concernant des hauts responsables et des wali en poste à l’époque, c’est bien tout le système mis en place, dans son organisation et son fonctionnement, qui doit être aujourd’hui revu et corrigé. Selon des sources proches du dossier, près de 1 000 projets d’investissements privés non réalisés ni même lancés depuis plus d’une décennie ont été recensés et les terrains en partie récupérés. Et pour les «mauvaises langues» locales, les «tricheries» en ce domaine ne pouvaient être concrétisées sans l’aval et la complicité de certains acteurs installés aux rouages de l’administration en charge de ces dossiers. Un grand nombre de cas pourraient ici être cités et décrits pour illustrer l’anarchie organisée dans les procédures d’attribution de lots de terrain à travers les zones industrielles et les zones d’activités créées ici et là à travers les communes. Des terrains vendus et revendus à l’époque en toute quiétude et impunité, par de présumés «hommes d’affaires», opportunistes notoires, qui aujourd’hui se pavanent du haut de leur fortune mal acquise et de leur «statut social» usurpé.

Par S.Benali