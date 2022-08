<span style='text-decoration: underline;'>CR TÉMOUCHENT</span>:<br><span style='color:red;'>Frifer neuvième recrue pour le président Talbi</span>

L’attaquant Frifer Boumediene retourne au pays après une petite expérience en Tunisie en signant avant -hier pour le pensionnaire de la Ligue Deux Amateur, le CR Témouchent.

Frifer qui s’est distingué au sein du MC Oran, s’est exilé vers la Tunisie et a joué pour la formation d’El Moustakbal de Ben Salman. Avant Frifer, d’autres joueurs ont endossé le maillot blanc et rouge du CRT à l’instar des nouveaux arrivés, l’attaquant Itim Nazim venant du CS Constantine et ancien joueur de l’USMBA, le milieu récupérateur Belkhira Hichem venant du WA Mostaganem, le milieu de terrain Semane Abdeldjalil, les deux gardiens Amara Mustapha arrivé de l’ASM Oran et Meddah Nasdjib de l’ASO Chlef, l’avant centre Ghoumari Toufik (O Médéa), l’arrière droit Kermiche Fouad (USM Hadjout), le défenseur central Messoudi Youcef (WA Tlemcen,) On annonce aussi du côté du CRT le renouvellement des contrats de cinq éléments, le meneur de jeu Bentiba Amine, le milieu Ben Malek Djalil, l’ailier gauche Tiza Amine et le défenseur central et capitaine, Ben Abderrahmane Farés et l’ailier Habchi Zakaria. Avec donc ses neufs nouveaux joueurs recrutés et le renouvellement de licences de cinq autres, le Chabab de Témouchent compte un recrutement judicieux de 14 joueurs. Un bon signe pour le jeune et dynamique président, Talbi Houari, afin de prétendre à l’accession en première division ratée de peu la saison passée.

B.Didéne