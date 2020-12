<span style='text-decoration: underline;'>Classement des buteurs</span>:<br><span style='color:red;'>Frioui (MC Alger) prend les commandes avec 4 buts</span>

L’attaquant du MC Alger Samy Frioui, buteur lors de la large victoire de son équipe contre l’O Médéa (3-0), mardi au stade 5 juillet en match de mise à jour du calendrier, a pris seul la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 de football avec 4 buts.

Frioui, qui s’était déjà illustré lors des deux premières sorties du MCA cette saison avec un doublé face à l’USM Bel Abbes (2-1) et du but égalisateur face au Paradou AC (1-1) et à chaque fois dans le temps additionnel, devance au classement le maitre à jouer de l’ASO Chlef Kaddour Beldjilali (3 buts). Dans ce classement des buteurs, Frioui et Beldjilali sont talonnés de près par cinq joueurs qui comptent deux réalisations chacun : Hitala (RC Relizane), Demane (AS Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Benbouali (Paradou AC) et Bentahar (CS Constantine). Buteur attitré du «Doyen» depuis la saison dernière, Frioui (29 ans) a évolué dans plusieurs clubs algériens, notamment, l’USM Alger (2010-2015), l’USM Blida (2016-2018), avant de tenter une brève expérience en Grèce avec l’Athlètic Enosi Larissas. Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors de la saison 2019-2020, suspendue en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-T’e Hail/Arabie saoudite) et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts chacun.