<span style='text-decoration: underline;'>Championnat de Turquie</span>:<br><span style='color:red;'>Galatasaray leader provisoire, Feghouli sort sur blessure</span>

Galatasaray vainqueur sur la pelouse de Trabzonspor (2-0), ce samedi dans le cadre de la 15e journée du Championnat de Turquie, prend provisoirement la tête du classement, tandis que son international algérien Sofiane Feghouli a quitté le terrain sur blessure.

Arda Turan, passé notamment par l’Atlético de Madrid et le Barça, a ouvert le score juste avant le retour aux vestiaires (44e, 1-0), avant qu’Ogulcan Caglayan ne double la mise en seconde période (55e, 2-0). Grâce à ce succès, Galatasaray prend donc provisoirement le fauteuil de leader, avec deux longueurs d’avance sur Alanyaspor Pas de chance en revanche pour Sofiane Feghouli qui fête ce samedi ses 31 ans. Le milieu algérien a demandé le changement à la 30e minute à cause d’une blessure musculaire. Auteur d’un but et trois passes décisives depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Valence affiche une bonne forme en cette entame de l’exercice 2020-2021. «Merci les amis, nous sommes leaders» a tweeté Feghouli à l’issue de la rencontre.