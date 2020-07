<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran explique la situation épidémiologique</span>:<br><span style='color:red;'>«Gérer la situation d’une autre manière pour éviter de revenir en arrière»</span>

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui a affirmé avant-hier, lors de son passage sur la radio d’Oran qu’il faut trouver les mécanismes nécessaires pour éviter de revenir au confinement notamment pour les répercutions sociales et économiques que peuvent avoir sur plusieurs tranches de la société, notamment les personnes défavorisées et au revenu journalier.

Le wali a expliqué qu’appliquer le confinement c’est facile, mais les citoyens doivent survivre et travailler. Donc, la solution selon le wali, c’est de gérer la situation d’une autre manière, pour éviter de revenir en arrière.

Le wali est revenu sur les efforts consentis sur le terrain par les services concernés, avec le contrôle de 28 735 personnes. Des procédures pénales ont été engagées contre 20 066 personnes pour violation du confinement et accès aux plages qui sont interdites et contre 5800 pour non port de la bavette du 28 juin du 06 juillet dernier. Durant la même période, près de 4000 véhicules et 1000 motocycles ont été mises en fourrière.

A propos des bavettes, 800.000 bavettes ont été distribuées à Oran lors de 12 opérations, alors que la production locale est de 178.000 bavettes chaque semaine. Plus de 20.000 compagnes de sensibilisation ont été effectués et 2266 opérations de désinfection.

A propos de la situation épidémiologique à Oran. Abdelkader Djellaoui a expliqué que le taux de guérison est de 70 %, 27,5% suivent le traitement, 80% des décès ont plus de 50 ans, la majorité d’entre eux avaient des maladies chroniques. La wilaya a enregistré également 1810 cas guéris, «La situation est maîtrisée mais il reste beaucoup de travail» dira le wali.

Il est également revenu sur la dernière réunion qui a regroupé les chefs de service du CHUO où il a été décidé de réquisitionner le pavillon 14 à la prise en charge des cas du covid comme il dispose de lits avec oxygène. Le service covid sera également renforcé en agents de sécurité pour gérer le flux des citoyens et d’une ambulance. Concernant l’oxygène, le directeur du CHUO avait affirmé que l’hôpital dispose d’un évaporateur de 10.000 M3, un autre de 6000 M3, 2 évaporateurs à 3000 M3, et 360 bouteilles d’oxygène.

Le wali d’Oran pour sa part, a expliqué qu’ »une entreprise qui a deux usines d’oxygène à Ouargla et Oran est prêt à fournir aux hôpitaux tous leurs besoins en oxygène». Le chef de l’exécutif a expliqué que l’augmentation des cas enregistrés ces derniers jours, est due au renforcement des capacités de diagnostic, à Oran 3 laboratoires sont opérationnels.

Il s’agit de celui de l’antenne régionale de l’institut Pasteur, un autre au Chuo et le dernier à l’Ehu. Mais cette augmentation est due également au non respect des mesures préventives comme le port de la bavette et la distanciation sociale, selon les explications du wali.

Fethi Mohamed