Gestion des affaires de la Cité: L’heure des bilans

L’installation, la semaine dernière, des nouveaux présidents des assemblées locales, APW et APC d’Oran, a été l’occasion pour le wali d’Oran d’appeler les élus concernés à une plus grande mobilisation et à plus d’efforts dans la gestion des affaires locales, notamment en matière d’entretien et de maintenance de la Cité et d’achèvement dans les délais des projets qui enregistrent des retards dans la commune d’Oran et qui ne sont toujours pas réceptionnés. Evoquant le crucial dossier du nettoiement et de la collecte des ordures ménagères, le wali a eu le mérite de dénoncer les pratiques de prise en charge des seules façades urbaines bien visibles par les visiteurs et les cortèges officiels empruntant les trajets incontournables entre l’aéroport, le siège de la wilaya ou la résidence El Bahia. Sans trop se préoccuper de l’état des lieux lamentable à l’intérieur des quartiers et des grandes cités. Citant le projet de réaménagement et d’embellissement du Bd Front de Mer, le wali d’Oran a déploré les retards enregistrés dans l’achèvement des actions engagées depuis des années. On se souvient en effet que ce projet de réaménagement du Bd Front de mer, lancé par l’ancien wali Cherifi Mouloud devait être déjà livré il y a deux ans. Après le lancement d’un avis d’appel d’offres, pas moins de six entreprises avaient été retenues pour réaliser des travaux couverts par une enveloppe financière globale de plus de 300 millions de DA. Des travaux portant sur le revêtement des trottoirs, l’installation de bancs en bois, l’éclairage public et le réaménagement des places «Bamako » et « Port Saïd ». Mais aussitôt après le démarrage des opérations d’aménagement, l’ancien wali avait lui-même constaté et dénoncé des inepties et des tricheries de la part de certains opérateurs qui ne respectaient pas les normes de réalisation dans le mélange sable-ciment servant au revêtement des sols. Dès les premières chutes de pluie on avait alors assisté au décollement du nouveau carrelage installé tout le long du trottoir du Front de mer. Un carrelage d’ailleurs jugé par bon nombre d’Oranais plutôt terne et austère par rapport à l’ancien revêtement plus en couleurs et qui aurait pu être en grande partie conservé. Mais les critiques et les polémiques sur les réseaux sociaux ne dérangeaient en rien les gestionnaires concernés enfermés dans leur laxisme et leur léthargie légendaire. «On demandera des comptes à chacun» avait lancé le wali en poste à Oran qui, apparemment semble bien vouloir «secouer le cocotier»… Vivement l’heure des bilans et surtout des changements dans la gestion des affaires de la Cité.

Par S.Benali