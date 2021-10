Gestion des affaires municipales: Échecs et renoncements

On se souvient qu’en décembre 2016, il y a déjà cinq ans, l’exécutif communal conduit par M. Boukhatem avait fait passer une délibération pour créer 5 établissements publics communaux dont 3 sous le statut EPIC et 2 sous forme de régies communales. Il s’agissait , disait-on, de mieux gérer, ou de gérer autrement, des activités relevant de missions élémentaires de la mairie, telles que le tri sélectif et le recyclage des déchets ménagers, la démolition et la récupération, la maintenance de la voirie urbaine et la signalisation routière. La démarche, à l’époque était dictée par la noble intention d’assurer un équilibre budgétaire et une autonomie financière par la valorisation et le recouvrement de toutes les ressources. Mais pour l’administration «de tutelle», ce projet de réorganisation ne pouvait pas être retenu car les autorités concernées avaient choisi de leur côté de créer des établissements de wilaya au statut d’EPIC, devant prendre en charge la collecte des ordures, la gestion des espaces verts, l’éclairage public et éventuellement d’autres prérogatives communales centralisées au niveau de la wilaya. Et paradoxalement ce sont les élus locaux à l’APW qui étaient chargés à chaque fois d’entériner ces choix par une «main levée», sans débat ni conviction, lors de leur différentes assemblées générales. Ainsi furent instituées notamment les entreprises de wilaya «Oran propreté» et «Oran Ermes» chargées respectivement de la collecte des déchets ménagers et de l’éclairage public et la signalisation. Des conventions, ou contrats-programmes, ont alors été imposés à la commune d’Oran qui devait donc payer annuellement de très grosses sommes d’argent en contrepartie de prestations jugées médiocres et aléatoires. Selon bon nombre d’observateurs, les prestations de ces deux EPIC de wilaya n’ont jamais été à la hauteur des attentes et des objectifs affichés en termes de rendement, et de qualité du service . Les gestionnaires élus à la mairie d’Oran ont fini par dénoncer «l’arnaque» bureaucratique qui pénalise l’équilibre budgétaire de l’APC déjà bien fragilisé. Et cinq ans après la création de ces EPIC, l’histoire vient de donner raison aux élus de l’APC d’Oran car un récent audit interne vient de montrer l’état de déliquescence, voire de faillite, de ces entreprises de wilaya. Un peu à l’image de toutes ces vieilles entreprises communales qui existaient jadis dans tous les secteurs d’activités, les travaux de construction, l’éclairage, les espaces verts, le transport urbain, et même les études d’architecture… Des structures aujourd’hui toutes dissoutes et enterrées…

Par S.Benali