Gestion des subventions aux grands clubs sportifs

A Oran, peut-être un peu plus qu’ailleurs, l’opinion locale ne cesse de montrer du doigt quelques présumés notables, «personnalités» locales autoproclamées, qui ne cessent de squatter les sphères d’animation culturelles et sportives malgré les dérives et les échecs consommés. Les «mauvaises langues» oranaises, qui ont repris du service à travers les réseaux sociaux, continuent de se lamenter sur le sort et l’état des lieux lamentable de certaines grandes associations, organismes et diverses institutions sabordées par de pseudo-gestionnaires et responsables accrochés aux commandes pour satisfaire des intérêts personnels. A chaque changement de «leader», décédé, démissionnaire, ou déchu pour une raison ou une autre, on assiste à une flambée de conflits internes, de zizanies et de querelles de clan pour la prise du pouvoir. A la grande Mairie d’Oran, à la chambre du commerce, dans les syndicats d’entreprises, au sein des sphères associatives, dans les organisations para-politiques, et au sein des grands clubs de football de la ville, c’est toujours le règne de la suspicion et du marasme qui est forgé par les luttes intestines pour le contrôle des commandes. Pour illustrer le propos, beaucoup citent en exemple le parcours cahoteux du grand Mouloudia d’Oran qui depuis des annéesn, n’a jamais réussi à franchir la porte menant vers la réussite collective et la transparence dans l’acte de gestion de la Société. Comment croire, affirment bon nombre d’observateurs avertis, que le club oranais «réussira à sortir du marécage en gardant toujours à sa tête les mêmes dirigeants inter-changeables qui s’accusent mutuellement et ouvertement de graves dérives de gestion» ? Hier encore, le nouveau président du club, lui-même ancien dirigeant, affirmait dans un journal sportif que le staff sortant lui aurait «laissé une caisse vide avec en prime une dette de 11 milliards…». Et Il y a quelques jours, un communiqué officiel des services de la wilaya indiquait que le MCO avait bénéficié depuis quelques temps «d’une aide d’un montant global de 21,4 millions de dinars dont 3,4 millions de dinars ont servi à la prise en charge du stage hivernal, 15 millions ont été utilisés pour la régularisation de la situation financière des joueurs ainsi que l’épuration de certaines dettes, alors que 3 millions ont été débloqués pour le paiement de la prime d’un match en retard». Sans vouloir remettre en cause l’intégrité morale ou porter préjudice à la dignité des uns et des autres, on ne peut que s’interroger sur les raisons profondes de cette situation désastreuse, jalonnée par des scénarios connus, qui se répètent en moyenne tous les trois ans, et cela, depuis plus de vingt ans. «Pourquoi ne pas rattacher directement le club à la Wilaya en nommant un administrateur à sa tête, ironisait un supporter…». En fait, il ne croit pas si bien dire puisque chaque année, la Wilaya et l’APC, lui affectent un budget conséquent sous forme de subventions… Jusqu’à quand?

Par S.Benali