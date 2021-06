<span style='text-decoration: underline;'>Fédération algérienne de football</span>:<br><span style='color:red;'>Ghouti démissionne du Bureau fédéral</span>

Mohamed Ghouti a démissionné du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), privilégiant le choix de rester à la tête de la Ligue de wilaya d’Oum El-Bouaghi, pour se conformer au règlement du «non-cumul entre la responsabilité exécutive et élective», a annoncé la FAF lundi sur son site officiel.

«En entame des travaux du Bureau Fédéral de ce lundi 31 mai 2021, le président de la fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-Eddine, a rappelé aux membres présents la nécessité de se conformer au décret exécutif n 21-60 du 8 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n 15-340 du 28 décembre 2015 relatif au non-cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures et d’organisations et d’animation sportives», a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. Le patron de la de la FAF Charaf-Eddine Amara, a procédé le 30 avril dernier à la répartition des tâches et missions entre les différents membres du bureau fédéral.

Mohamed Ghouti occupait le poste de président de la Commission de la Coupe d’Algérie. Plusieurs membres du BF, à l’instar des deux vice-présidents, Amar Bahloul et Yacine Benhamza, étaient en même temps à la tête respectivement de la Ligue d’Annaba et de Saïda, ce qui allait à l’encontre du décret exécutif n 21-60 du 8 février 2021. A l’exception de Mohamed Ghouti, les autres membres concernés ont préféré ainsi démissionner de leur poste de présidents de Ligues. «Après examen de cette situation, le Bureau Fédéral est considéré conforme à ce texte à travers le choix des membres concernés. Seul Mohamed Ghouti a décidé de se retirer du BF», conclut le communiqué.