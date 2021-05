<span style='text-decoration: underline;'>Athlétisme / Ligue de diamant (2ème étape)</span>:<br><span style='color:red;'>Gouaned remporte la série B du 800 m</span>

L’athlète algérien Gouaned Mohamed Ali (18 ans), a remporté vendredi à Doha (Qatar) le 800 m (série B), lors de la 2e étape de la Ligue de diamant.

L’Algérien s’est adjugé la première place grâce à un chrono de 1:45.47, établissant un record personnel et d’Algérie dans la catégorie des moins de 20 ans (U20). Le natif de Biskra a devancé le Marocain Zahafi Mouad (1:46.65), alors que la 3e place est revenue au Qatari Balla Mus’b Abderrahmane (1:47.09). L’autre coureur algérien engagé dans cette épreuve, Benmahdi Khaled, n’est pas allé au bout de cette course. Gouaned et Benmahdi se sont engagés dans la série B du 800 m, en raison de leurs chronos personnels qui ne leur ont pas permis d’être dans la première série, marquée par la présence du Kényan Rotich Ferguson Cheruiyot, médaillé de bronze aux derniers mondiaux 2019 à Doha. La 1re étape de la prestigieuse Ligue de diamant s’est disputée dimanche à Gateshead, dans des conditions climatiques très difficiles dans le nord de l’Angleterre.