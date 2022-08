Goudjil salue le grand intérêt qu’accorde le Président de la République au dossier de la Mémoire

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a salué le grand intérêt qu’accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au dossier de la Mémoire, mettant en avant les réalisations enregistrées sur la base de ses 54 engagements, en cours de concrétisation.

Lors d’une interview accordée à la Télévision algérienne à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid commémorant le double anniversaire du 20 Août (Offensive du Nord-Constantinois en 1955 et Congrès de la Soummam en 1956), M. Goudjil a salué le grand intérêt qu’accorde le président de la République au dossier de la Mémoire. Il a mis en avant les réalisations enregistrées depuis l’accession de M. Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République, sur la base de ses 54 engagements qui «ont abouti à leur concrétisation, à commencer par l’amendement de la Constitution du pays, le renouvellement de l’édifice institutionnel et la réforme structurelle, à la relance de l’économie nationale, tout en préservant le caractère social de l’Etat, en dépit des conditions sanitaires exceptionnelles traversées par le pays à l’instar des pays du monde et d’une conjoncture économique difficile». Evoquant la symbolique et l’importance que porte le double anniversaire du 20 Août dans le processus de la Révolution bénie de Novembre, le président du Conseil de la nation a insisté sur «l’écriture et l’enseignement de l’histoire aux générations futures ». M. Goudjil a également passé en revue certaines questions régionales et internationales de l’heure. Cette rencontre sera diffusée, vendredi à 21:00 sur la chaîne A3 de la télévision algérienne, à 22:00 sur la chaîne terrestre (TV1), et samedi à 21:00 sur les chaînes TV8 (Edhakira), TV6, TV7 (El Maârifa) et TV9 (parlementaire). L’interview sera retransmise dimanche et lundi à 21:00, respectivement sur Canal Algérie et TV4 (Tamazight).