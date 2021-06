<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Grand Tournoi des Académies de football fin juin</span>

L’Académie de football Mouloudia Athletic Mansourah (MAM) à Tlemcen organise un grand tournoi des Académies de football (U11 et U13), durant la période du 27 juin au 5 juillet 2021, avec la participation attendue de 32 écoles de football pour chaque catégorie d’âge, représentant les différentes régions du pays, a-t-on appris, dimanche auprès de l’initiateur et président du MAM, Mohamed Kazi-Tani.

Dénommé par son initiateur « le Petit Fennec», le tournoi aura un cachet national, mais surtout ouvert aux écoles des zones d’ombre, déshéritées et démunies qui «méritent une attention particulière pour le travail qui y ait effectué malgré le manque de moyens», selon Kazi-Tani. « C’est une première en Algérie que de regrouper cet important nombre d’enfant (1400 en tout). On va essayer, en l’espace de quelques jours de leur donner de la joie dans une convivialité inédite et leur offrir d’excellentes conditions et beaucoup d’enthousiasme qui permettent à ses jeunes de s’en donner à c£ur joie sur les pelouses du complexe de Tlemcen», a indiqué le président de l’Académie de football Mouloudia Athletic Mansourah (MAM). Sur le plan sportif, le tournoi est prévu, au début, en un premier tour où les équipes participantes seront réparties sur des groupes équilibrés et à l’issus d’un mini-championnat dans le groupe qui débutera le 27 juin, les deux premiers au classement passeront aux 16es de finale ou s’enchaineront les matchs en élimination directe, jusqu’à la finale qui aura lieu le 5 juillet au stade Akid-Lotfi à WA Tlemcen.

« Outre les écoles des zones d’ombre, on a lancé des invitations à certains clubs, mieux lotis, pour rehausser de leur présence, l’événement. Il s’agit du MC Alger (qui a confirmé sa participation), le NA Hussein Dey, le CR Belouizdad, le CS Constantine, entre autres. C’est bien de regrouper ses enfants et leur donner la possibilité de se connaitre, se côtoyer et vivre ensemble pour une période même si elle est courte», a expliqué Kazi-Tani, ajoutant que les matchs, prévus dans des mini-terrains de football, se dérouleront jusqu’aux 16e des finales sur des terrains de football du nouveau complexe sportif de Tlemcen, alors qu’à partir des 8es de finales, toutes rencontre auront lieu au stade Akid-Lotfi. Afin de réunir les meilleures conditions pour ce tournoi national, le comité d’organisation du tournoi des Académies de football à Tlemcen s’est résigné au porte à porte pour convaincre les donateurs à être partie prenante de l’événement. « Pour l’hébergement, je ne peut que remercier les responsables de l’éducation nationale à Tlemcen qui nous ont promis de mettre à notre disposition des centres d’hébergement des cités universitaires en raison du nombre de participants, mais sur plan financier de l’événement, on est contraint de taper aux portes des particuliers et essayer de les convaincre de ne soutenir», a souligné le président du comité d’organisation. Aussi et afin de réussir le tournoi, les initiateurs tiennent beaucoup la présence des représentants du ministère de la jeunesse et des sports (MJS), au même titre que les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF), mais aussi des personnalités du football national, à l’image des anciens internationaux, des actuels acteurs de la sélection nationale du coach Djamel Belmadi.

« Evidemment, les enfants seraient extrêmement heureux d’être encouragés de prêt par des joueurs qui ne voient qu’à travers le petit écran. La présence de l’entraineur national, Belmadi, ou certains de ses joueurs fera, non seulement, du plaisir aux jeunes footballeurs, mais surtout sera stimulant dans le rendement individuel et d’équipe des participants», a souhaité Mohamed Kazi-Tani, ajoutant que des invitations seront lancées à tous ce beau monde, tout en espérant que son appel sera entendu. Au delà de son aspect technique, le rassemblement de Tlemcen qui dégèlera, un peu soit-il, les manifestations dédiées aux jeunes, sera marquée par l’application des mesures sanitaires, exigées par la pandémie du Covid-19. «On a pris très au sérieux cet aspect, et grâce au wali de Tlemcen, le PA/PC et le DJSL, on réunira les meilleures conditions pour réussir l’évenement, surtout, que la ville de Tlemcen devait organiser la Coupe du Monde des académies de football, initiée par l’Union arabe des académies de football dont je suis membre, mais reportée à cause de la pandémie et après la fermeture des frontières», a révélé le président de l’Académie Mouloudia Athletic Mansourah, qui tourne actuellement autour de 150 petits (U7, U9, U11 et U13).